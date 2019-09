Kriminalität : Rentnerin in Güstrow getötet: Verdächtiger festgenommen

Eine 79-jährige Frau ist am Donnerstag in Güstrow getötet worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, wurde die Frau mit schweren Kopfverletzungen in ihrem Wohnhaus gefunden. Im Zuge der Ermittlungen sei ein Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam genommen worden.

von dpa

20. September 2019, 08:39 Uhr

Weitere Einzelheiten zu dem Tötungsdelikt und zur Identität des Verdächtigen wollten die Behörden zunächst nicht mitteilen. Der Ehemann der Getöteten hatte das Opfer gefunden und Rettungskräfte sowie die Polizei informiert.