Landtag : Renz wird Nachfolger von Kokert als Chef der CDU-Fraktion

von dpa

25. Februar 2020, 15:28 Uhr

Torsten Renz ist neuer Chef der 18-köpfigen CDU-Landtagsfraktion in Schwerin. Die Unions-Abgeordneten wählten den 55-Jährigen, der als Parlamentarischer Geschäftsführer bereits der Fraktionsspitze angehörte, auf ihrer Sitzung am Dienstag einstimmig zu ihrem Vorsitzenden. Er tritt damit die Nachfolge von Vincent Kokert an, der Ende Januar überraschend seinen vollständigen Rückzug aus der Politik angekündigt hatte und im März in die Wirtschaft wechseln wird. Renz war ohne Gegenkandidaten geblieben. Der aus Güstrow stammende Berufsschullehrer ist verheiratet und Vater zweier Kinder. 2002 war er erstmals in den Landtag gewählt worden und 2007 als Nachrücker erneut in das Landesparlament eingezogen.