Tiere : Ringe für junge Fischadler

von dpa

27. Juni 2019, 16:53 Uhr

Zahlreiche junge Fischadler in Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag mit Ringen am Bein versehen worden. Die Markierungsringe seien wie ein «Personalausweis» für Vögel, mit dem sie eindeutig identifiziert werden könnten, erklärte der an dem Projekt beteiligte Energieversorger WEMAG. Durch die Ringe kann das Leben der Vögel verfolgt werden. So sehen Vogelschützer, wo die Tiere besonderen Gefahren ausgesetzt sind oder wo sie sich ansiedeln. Etwa 208 Brutpaare und 350 Jungvögel wurde im vergangen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gezählt.