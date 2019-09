Regierung : Ringstorff wird 80, Schwesig: «Ein großer Mecklenburger»

von dpa

24. September 2019, 12:50 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Alt-Ministerpräsident Harald Ringstorff (SPD) wird an diesem Mittwoch 80 Jahre alt. Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) würdigte ihn am Dienstag als großen Mecklenburger, der das Land entscheidend geprägt habe. «Ich habe allergrößten Respekt vor dem, was Harald Ringstorff für unser Land geleistet hat», erklärte sie. «Er hat das Land und das Amt geprägt: mit seiner ruhigen Art, seiner Geradlinigkeit, seiner Verlässlichkeit und vor allem mit seiner Liebe zum Land und zur plattdeutschen Sprache.» Ringstorff war zehn Jahre lang, von 1998 bis 2008, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern - so lange, wie kein anderer Regierungschef in der Geschichte des Bundeslandes.