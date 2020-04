Kommunen : Röbeler Bürgermeister nach Corona-Odyssee wieder im Dienst

Rückkehr ins Röbeler Rathaus: Bürgermeister Andreas Sprick hat nach einer Infektion mit dem Coronavirus nun wieder offiziell seine Arbeit in seinem Amtssitz aufgenommen. Nach mehrwöchiger Quarantäne in Südafrika und Deutschland wurde Sprick in der vergangenen Woche negativ auf das Coronavirus getestet. Bei dem Test handelte es sich um die nach einer Infektion üblichen Untersuchung, bei der das Virus nun nicht mehr nachgewiesen konnte. Es sei ihm deshalb genehmigt worden, seinen Dienst zu Beginn dieser Woche ohne Auflagen aufzunehmen, wie das Amt am Dienstag mitteilte. Der «Nordkurier» hatte zuvor darüber berichtet.

von dpa

28. April 2020, 12:55 Uhr

Sprick war Anfang März mit seiner Frau zu einer Urlaubsreise nach Südafrika aufgebrochen. Im Zuge der Corona-Krise kam der Flugverkehr dort zum Erliegen, es wurde eine Ausgangssperre verhängt, und Sprick saß fest. Er, seine Frau und weitere Mitglieder der Reisegruppe wurden damals positiv auf das Coronavirus getestet. Sprick zeigte aber keine Krankheitssymptome, hieß es. Eigentlich wollte der Bürgermeister der 18 Gemeinden rund um Röbel an der Müritz am 26. März wieder in seinem Büro sitzen. Nach einer Quarantäne in Kapstadt startete dann aber erst einen Monat später der Rückflug nach Deutschland.