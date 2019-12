Fußball : Schiedsrichter nach Oberligaspiel in Pampow angegriffen

Das Spiel in der NOFV-Oberliga Nord zwischen dem MSV Pampow und Victoria Seelow (2:2) ist von einem tätlichen Angriff auf den Schiedsrichter überschattet worden. Nach Angaben des MSV hatte ein Zuschauer am Freitagabend dem Berliner Referee Denis Waegert beim Verlassen des Spielfeldes trotz Einsatzes des Sicherheitsdienstes einen Faustschlag an den Hinterkopf versetzt.

von dpa

01. Dezember 2019, 14:42 Uhr

Waegert habe bei der Attacke keine ernsthaften gesundheitlichen Schäden erlitten, teilte der Gastgeberverein mit. «Offensichtlich ist nichts weiter passiert, wodurch seine Gesundheit hätte Schaden nehmen können», sagte Pampows Präsident Jens Heysel bei NDR 1 Radio MV.

Oberliga-Aufsteiger MSV Pampow entschuldigte sich laut Heysel bei dem Unparteiischen und kündigte für den mutmaßlichen Täter drastische Konsequenzen an. «Als Verein werden wir diesen Mann nicht mehr auf unser Sportgelände lassen», sagte der MSV-Präsident in einer Vereinsmitteilung. «Dass unserem Verein jetzt auch sportgerichtlich Sanktionen drohen, ist uns bewusst. Ein solcher Angriff auf Sportler darf einfach in keiner Weise geduldet werden.»