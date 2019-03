Brände : Schiffscontainer brennt bei Hagenow aus

von dpa

25. März 2019, 12:26 Uhr

Bei einem Feuer in einem Schiffscontainer bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonntag ein Schaden von rund 20 000 Euro entstanden. In dem zwölf Meter langen Container lagerten Möbel und Arbeitsmaschinen, teilte die Polizei am Montag mit. Anwohner sollen noch erfolglos versucht haben, die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr musste Löschschaum einsetzen. Brandermittler der Kriminalpolizei hätten direkt neben dem Container eine Feuerstelle entdeckt, in der am Vorabend ein Gartenfeuer gebrannt habe. Sie ermitteln nun, ob der Containerbrand durch das Lagerfeuer ausgelöst wurde.