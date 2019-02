Notfälle : Schiffsunglück vor Rügen: mehrere Verletzte

von dpa

19. Februar 2019, 10:01 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Schiffe östlich der Insel Rügen sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Die Wasserschutzpolizei gehe von mindestens vier Verletzten aus, sagte ein Sprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge waren der Offshore-Versorger «World Bora» und das Frachtschiff «Raba» zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr etwa drei Seemeilen vor Stubbenkammer miteinander kollidiert. Die Ursache sei noch unklar, sagte der Sprecher. Beide Schiffe wurden den Angaben zufolge in Häfen auf der Insel Rügen gebracht. Ob Öl oder Treibstoff ausgelaufen ist, war zunächst unklar. An der Rettungsaktion waren den Angaben zufolge neben Polizei auch Feuerwehr und Rettungshelikopter beteiligt.