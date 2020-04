Regierung : Schrittweiser Schulstart in MV ab 27. April

Die Zeit der geschlossenen Schulen neigt sich in Mecklenburg-Vorpommern dem Ende entgegen. Doch anders als von der nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina empfohlen, sollen zuerst die älteren Schüler zurückkehren.

von dpa

15. April 2020, 20:34 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sollen vom 27. April an die Schulen wieder öffnen. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch nach einem mehrstündigen Spitzengespräch zwischen Bund und Ländern mitteilte, werden zunächst die höheren Klassenstufen 10, 11 und 12 in die Unterrichtsräume zurückkehren. Damit solle insbesondere den Schülern der Abschlussklassen die Möglichkeit gegeben werden, sich mit Hilfe der Lehrer auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten. Zudem sei davon auszugehen, dass sich ältere Schüler in der Corona-Krise besser an die Hygieneregeln halten.

Parallel solle bis Anfang Mai ein Konzept erarbeitet werden, das auch die Rückkehr weiterer Altersklassen an die Schulen erlaubt. Nach den Worten Schwesigs könnten das die Schüler der vierten Klasse sein, weil diese den Schritt von der Grundschule in die weiterführende Schule vor sich hätten. «Wichtig ist, dass wir behutsam vorgehen», warb Schwesig vor allem auch bei den Eltern um Geduld. Sie stellte zugleich aber auch Lockerungen für die bislang stringent gehandhabte Notfallbetreuung von Kindern in den Kitas in Aussicht.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren im Nordosten Mitte März alle Schulen und Kitas geschlossen worden. Bis zu den Osterferien wurde Unterricht weitgehend über das Internet erteilt.