Bildung : Schulgesetz: Bündnis für «Gute Schule in M-V» unzufrieden

von dpa

20. Dezember 2019, 10:55 Uhr

Das Bündnis für «Gute Schule in M-V», zu dem sich Lehrer-, Eltern- und Schülerverbände zusammenschlossen haben, hat seine Kritik am neuen Schulgesetz erneuert. Statt den inklusiven Gedanken im Unterricht voranzubringen, würden neue Sonderstrukturen geschaffen und Teilhabe an Bildung erschwert, heißt es in einer am Freitag in Schwerin verbreiteten Resolution. Darin fordert das Bündnis eine «verbindliche und auskömmliche Festlegung der Ressourcen, die die Landesregierung für Bildung bereitstellt». Dies umfasse ausreichend und qualifiziertes Lehrpersonal für alle Schulen, eine transparente Zuweisung von Unterrichtsstunden und ausreichend Förderstunden für Schüler mit zusätzlichem Betreuungsbedarf. Auf Druck des Bündnisses war die parlamentarische Beratung zum Schulgesetz um ein halbes Jahr verlängert und einige seiner Forderungen auch umgesetzt worden. Doch gehen dem Bündnis Reformen und Zusagen nicht weit genug.