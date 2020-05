Brände : Schuppenbrand greift auf Haus über: 90 000 Euro Schaden

von dpa

03. Mai 2020, 08:00 Uhr

Ein Brand in Zierzow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat einen Schaden von rund 90 000 Euro angerichtet. Das Feuer war in der Nacht zu Sonntag in einem Schuppen neben einem Einfamilienhaus ausgebrochen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Die Flammen griffen demnach auf das Wohnhaus über. Ein junges Paar bemerkte laut Polizei den Brand, alarmierte die Feuerwehr und weckte die drei Bewohner, die in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die angrenzende Landesstraße 081 musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden.