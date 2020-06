Gesundheit : Schweden-Rückkehrer müssen auch in MV in Quarantäne

Wer derzeit aus Schweden an seinen Wohnort in Mecklenburg-Vorpommern zurückkehrt, muss für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Schweden habe aktuell die Grenze von 50 Corona-Neuinfizierten je 100 000 Einwohner überschritten, erklärte das Gesundheitsministerium in Schwerin am Montag. Laut Quarantäne-Verordnung des Landes müssten Personen, die aus einem Land mit Überschreitung dieses Wertes einreisen, in die häusliche Quarantäne gehen. Am Sonntag hatte bereits Niedersachsen diese Pflicht für dieses Bundesland bekanntgegeben.

von dpa

08. Juni 2020, 15:55 Uhr

Ausländische Touristen dürfen wegen der Corona-Pandemie noch nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Am 25. Mai hatte sich der Nordosten zunächst für Urlauber aus Deutschland geöffnet. In Rostock kommen Fähren aus Schweden an.