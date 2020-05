Soziales : Schwerin öffnet seine Jugendfreizeiteinrichtungen wieder

von dpa

13. Mai 2020, 17:16 Uhr

Die Landeshauptstadt Schwerin öffnet am Donnerstag wieder seine Jugendfreizeiteinrichtungen - wenn auch mit Einschränkungen. Die Treffs und Angebote sollen schrittweise wieder aufmachen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Wiedereröffnung sei wichtig, denn die langwierige angeordnete Isolation könne Kinder und Jugendliche stark verunsichern und psychisch sehr belasten. Zunächst dürften maximal zehn Kinder und Jugendliche unter Einhaltung des Mindestabstands an einem Projekt teilnehmen. Es gehe um Angebote wie Kinder- und Jugendtreffs, die Jugendmedienbildung oder die Straßensozialarbeit.