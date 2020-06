Verkehr : Schweriner Schwan «Helga» gefällt die Straße

von dpa

26. Juni 2020, 13:20 Uhr

Trotz verlockender Seen zu beiden Seiten der Straße lässt sich in der Schweriner Innenstadt ein Schwan offenbar gern auf der Fahrbahn nieder und legt damit den Verkehr teilweise lahm. Wie die Polizei mitteilte, musste sie am Freitag abermals anrücken, um den Vogel zum Gehen zu drängen. «Nur zögerlich verließ der Schwan die Straße und setzte sich brav auf die angrenzende Grünfläche», teilte die Polizei mit. Am Vortag habe eine Beamtin ihr Mittagsbrötchen geopfert, um das Tier aus der Gefahrzone zu locken. Nachdem Diskussionen zuvor nicht gefruchtet hätten, habe der Schwan dieses «unwiderstehliche Angebot» nicht ausschlagen können, schrieb die Polizei. Der Schwan tauche auch immer wieder in der Fußgängerzone auf, sei stadtbekannt und habe mittlerweile den Namen «Helga» bekommen.