Gesundheit : Schwesig: Schulpflicht gilt für Risikogruppen nicht

Bei der Rückkehr in die Schulen sollen Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder bei denen ein Familienmitglied einer Risikogruppe angehört, von der Schulpflicht ausgenommen werden. Für diese Kinder und Jugendlichen werde es andere Lösungen geben, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend in Schwerin. Es dürfe niemand gefährdet werden.

von dpa

16. April 2020, 19:42 Uhr

Spätestens vom 27. April an sollen die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern schrittweise wieder geöffnet werden, wie Schwesig sagte. Zunächst sollen die 10., 11. und 12. Klassen wieder in die Schule gehen. Dort stehen Abschlussprüfungen an. Elftklässler müssen ihre Leistungen in das Abitur einbringen.