Regierung : Schwesig stellt Lockerungen der Kontaktsperren in Aussicht

Die internationalen Diskussionen um die Lockerung von Kontaktbeschränkungen werden auch in Mecklenburg-Vorpommern geführt. Doch bis diese kommen, wird es noch dauern.

von dpa

08. April 2020, 19:14 Uhr

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat erste Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in Aussicht gestellt. Die strengen Maßnahmen gerade am Anfang der Pandemie seien richtig und wichtig, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen. Dies sei im Nordosten zwischenzeitlich gelungen. «Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass, wenn wir diese Maßnahmen jetzt auch über Ostern durchhalten und verzichten, umso schneller wieder lieb gewonnene Dinge zurückbekommen», sagte Schwesig am Mittwoch in einem Internetforum der «Schweriner Volkszeitung». Konkrete Angaben etwa zur Öffnung von Läden, Kitas oder Schulen machte sie jedoch nicht.

Die Landesregierung hatte schon Mitte März auswärtigen Besuchern Urlaubsreisen und Tagesausflüge nach MV untersagt. So sollte die Ausbreitung des Virus eingedämmt und die heimischen Kliniken vor Überlastung geschützt werden. Für Ostern gelten nun zusätzliche Reisebeschränkungen auch für die eigene Bevölkerung. Auch Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern dürfen von Karfreitag bis Ostermontag keine Tagesausflüge an die Ostseeküste, auf die Ostseeinseln und an die Seenplatte unternehmen.

Schwesig warb dafür, Osterspaziergänge auf die Umgebung des jeweiligen Wohnortes zu beschränken. Konkrete Vorgaben für maximale Entfernungen gebe es aber nicht. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald wollte noch am Mittwoch über eine Klage gegen die Reisebeschränkungen zu Ostern entscheiden.

Unterdessen ist die Zahl der Neuinfektionen im Nordosten um 16 auf nunmehr 571 gestiegen. Dagegen seien in Mecklenburg-Vorpommern keine weiteren Patienten im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mit. Ihre Zahl liege konstant bei elf.

Im Vergleich aller Bundesländer hat Mecklenburg-Vorpommern mit 32 Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner den geringsten Wert. In Bayern dagegen liegt dieser Wert bei 214, also sechsmal höher. Der bundesweite Schnitt liegt den Angaben des Robert Koch-Instituts zufolge bei 125.

Nachdem im Landkreis Vorpommern-Greifswald in einer weiteren Pflege-Einrichtung Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt wurden, mahnte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in den Heimen besondere Schutzmaßnahmen an. Das strikte Besucherverbot sei auch zu Ostern einzuhalten, sagte sie. «Ich weiß, dass das für viele Pflegebedürftige und ihre Familien schmerzhaft ist, aber unsere strengen Besuchsregelungen für die stationären Pflegeheime von Anfang an haben sich bewährt.»

Immer klarer werden die wirtschaftlichen Probleme, die die Krise auch in Mecklenburg-Vorpommern verursacht. Der Präsident des Dehoga MV, Lars Schwarz, sagte: «Die Corona-Pandemie hat den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern absolut im Würgegriff.» Und der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, fügte mit Blick auf Ostern dazu: «Null Umsatz.»

Um die Schäden einigermaßen im Griff zu behalten, schlug Woitendorf ein einmaliges Verschieben aller Sommerferientermine auf August und September vor. Zu diesem Zeitpunkt sei anzunehmen, dass mehr Räume für Ferien- und Freizeitgestaltung wieder freigegeben sind als im Juni und Juli, sagte er. Dann könnten sich auch die Bundesländer, deren Ferienbeginn beispielsweise schon im Juni liege, von der Flaute der ersten Monate des Jahres 2020 erholen.

Auch die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises wird weitere massive Verluste einfahren. Seit Mitte März liegen alle 14 Schiffe still. Nun wurden die Fahrten der Flotte bis Ende Mai abgesagt. Wegen der geltenden Einreisebestimmungen in den weltweiten Zielgebieten sei mit einer Normalisierung des Reiseverkehrs bis dahin nicht zu rechnen, begründete das Unternehmen am Mittwoch seine Entscheidung.