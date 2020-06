Freizeit : Schwimmvergnügen in sauberem Wasser

Die Wasserqualität in Mecklenburg-Vorpommerns Seen und an der Küste ist amtlich für gut befunden. Es kann also losgehen. Abgesehen von der Corona-Pandemie steht einem sommerlichen Badevergnügen im Nordosten nichts im Weg.

von dpa

19. Juni 2020, 14:33 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern erwartet nach den Lockerungen der Corona-Beschränkungen einen Besucheransturm im Sommer und kann nach den Worten von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) seinem Ruf als Badeland wieder gerecht werden. «Das Badewasser ist bei uns in Mecklenburg-Vorpommern von hervorragender Qualität. Auf alle Wasserratten wartet ein ungetrübter Badespaß», sagte Glawe am Freitag bei der Vorstellung der Badewasserkarte für 2020.

Die online abrufbare Karte gibt Auskunft über die Wasserqualität an 502 Badestellen an Ostsee und Binnengewässern im Nordosten und auch über die jeweiligen Freizeitangebote dort. Mit Beginn der Badesaison werden regelmäßig Wasserproben genommen und auf Basis der Testergebnisse die Qualitätseinstufungen aktualisiert. Informationen liefere auch die Badewasser-App «Badewasser-MV», hieß es.

Glawe verwies auf die Resultate der Vorsaison. Demnach wiesen 93 Prozent der untersuchten Badestellen 2019 eine ausgezeichnete Wasserqualität auf, 5 Prozent wurden mit gut eingestuft. Knapp zwei Prozent wurden mit ausreichend bewertet, darunter Boddenabschnitte wie bei Barth oder Greifswald und Teile des Kummerower Sees. Das Urteil mangelhaft gab es für den Göldenitzer Teich südöstlich von Rostock und den Schlosssee bei Penkun (Vorpommern-Greifswald).

Die Bewertungen basieren laut Ministerium auf einem statistischen Mittelwert der Wasserproben aus den jeweils vergangenen vier Jahren. In der Saison 2019 seien etwa 2700 Gewässerproben analysiert worden. Die ersten, Anfang Juni entnommenen Proben in diesem Jahr hätten durchweg gute Werte ergeben, hieß es.

Mit seinen Ostseebädern und vielen Seen sei Mecklenburg-Vorpommern ein begehrtes Reiseziel, sagte Glawe. Da spiele neben den touristischen Einrichtungen und Angeboten die Wasserqualität eine entscheidende Rolle für Gäste, aber auch für Einheimische. Während Urlauber wieder ungehindert nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürfen, ist Tagestouristen die Einreise weiterhin untersagt.

Glawe verwies auf die besonderen Hygieneregeln, die aufgrund der Corona-Pandemie gelten, und rief dazu auf, dies auch einzuhalten. «Hygiene, Abstand und Masken sind elementare Bestandteile unseres Alltags. Auch wenn es schwerfällt. Sie gehören auch im Urlaub zur neuen Normalität», betonte Glawe.