Notfälle : Segler treibt von Dänemark nach Deutschland: Verletzt

Ein 53 Jahre alter Segler aus Dänemark ist schwer verletzt an der Küste der Insel Hiddensee (Vorpommern-Rügen) gefunden und gerettet worden. Wie ein Sprecher der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Donnerstag sagte, wurde der Mann, der allein unterwegs war, am Mittwochabend mit Kopfverletzungen an einem unwegsamen Strandabschnitt bei Kloster im Norden Hiddensees von Passanten entdeckt. Diese alarmierten die Rettungskräfte. Diese kamen erst per Schlauchboot und konnten den Mann zunächst gesundheitlich stabilisieren. Dann kam er nach Mitternacht per Hubschrauber in eine Klinik.

von dpa

09. Juli 2020, 10:37 Uhr