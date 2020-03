Notfälle : Steuerfahnder in MV künftig mit Schutzwesten ausgestattet

Steuerfahnder in Mecklenburg-Vorpommern werden künftig mit schuss- und stichsicheren Schutzwesten ausgestattet. «Drohungen sind leider keine Ausnahme mehr, auch wenn ernsthafte Zwischenfälle bislang glücklicherweise ausgeblieben sind. Wir wollen aber handeln, bevor etwas passiert. Daher ist die Anschaffung wichtig und notwendig», sagte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin.

von dpa

02. März 2020, 11:44 Uhr

Nach Angaben des Ministeriums wurden rund 90 Schutzwesten gekauft. Diese sollen neben der Steuerfahndung auch bei der Vollziehung eingesetzt werden. Die Kosten liegen demnach bei etwa 50 000 Euro.