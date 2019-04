Bildung : Studieren ohne Abitur: In MV am häufigsten in Wismar

Studierende ohne Abitur werden häufiger, sind an den Universitäten und Hochschulen aber immer noch Exoten. 2017 hatten bundesweit 2,9 Prozent aller Studienanfänger keine allgemeine oder Fachhochschulreife in der Tasche, als sie sich fürs Studium einschrieben. In Mecklenburg-Vorpommern waren es 2,5 Prozent, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Erhebung des CHE Centrums für Hochschulentwicklung (Gütersloh) hervorgeht. Damit lag der Nordosten im Vergleich der Bundesländer im Mittelfeld (Platz 8).

von dpa

03. April 2019, 13:25 Uhr

Am höchsten war der Anteil der Studienanfänger ohne Abitur in Hamburg mit 5 Prozent, am geringsten im Saarland mit 0,5 Prozent. Am beliebtesten bei Menschen ohne Abitur war im Nordosten die Hochschule Wismar mit 89 Studienanfängern, gefolgt von der Universität Rostock (27) und der Hochschule Neubrandenburg (25).