Kriminalität : Taucher suchen vor Zinnowitz nach Beweisen im Fall Maria

Im Fall der getöteten Maria suchen Taucher in der Ostsee vor Zinnowitz nach weiteren Beweisen. Es gebe Erkenntnisse, dass sich im Bereich der Seebrücke Beweismittel befinden könnten, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Darunter könnten auch die Tatwaffen sein, aber auch andere Beweise, sagte sie. Zuvor hatte die «Ostsee-Zeitung» berichtet.

von dpa

25. April 2019, 13:32 Uhr

Sieben Polizeitaucher waren den Angaben zufolge im Einsatz. Ob sie etwas gefunden haben, blieb am Donnerstag unklar. Möglicherweise solle die Suche auch an weiteren Tagen fortgesetzt werden.

Rund vier Wochen nach dem Mord an der 18-jährigen Maria auf Usedom hatten die Ermittler in der vergangenen Woche zwei 19 und 21 Jahre alte Männer festgenommen. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft und beschuldigen sich früheren Angaben zufolge gegenseitig.