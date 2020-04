Theater : Theater reagieren mit Kurzarbeit auf Corona-Krise

von dpa

27. April 2020, 06:14 Uhr

Schwerin/Rostock/Neubrandenburg (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Theater reagieren mit massiver Kurzarbeit auf die infolge der Corona-Krise schon im März beendete Spielzeit 2019/2020. In der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz sind die künstlerischen Bereiche fast zu 100 Prozent in Kurzarbeit, wie der kaufmännische Leiter Malte Bähr berichtet. «Andere Bereiche, zum Beispiel Verwaltung, laufen fast in Vollzeit.» Das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin plant, Kurzarbeit für die Zeit bis zum Start der Spielzeitferien Mitte Juli zu nutzen, wie Sprecher Johannes Lewenberg sagt. Am Volkstheater Rostock wird über Kurzarbeit verhandelt.