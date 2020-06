Tourismus : Touristen dürfen mit Ausnahmen ab Montag wieder nach MV

Im Tourismus stehen trotz der Corona-Pandemie weitere Lockerungen bevor. Touristen aus dem europäischen Ausland dürfen nach Angaben von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) vom 15. Juni an wieder nach Deutschland und nach Mecklenburg-Vorpommern reisen, sofern sie eine Übernachtung gebucht haben. «Das gilt nicht für Tagestouristen aus dem europäischen Ausland, genauso wenig wie es für Einheimische gilt», sagte Caffier am Freitagabend nach einer Kabinettssitzung in Schwerin. Er wies darauf hin, dass es den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zufolge keine Einreisen für Bürger aus sogenannten Hotspot-Gebieten geben werde. Darunter falle derzeit Schweden. Bürger, die in Schweden gewesen seien, müssten in Quarantäne.

von dpa

12. Juni 2020, 19:22 Uhr

Auch wenn Mecklenburg-Vorpommern vorwiegend Gäste aus dem Inland habe, sei es wichtig, sich auch für den internationalen Tourismus wieder zu öffnen. Caffier gab den Anteil ausländischer Touristen in Mecklenburg-Vorpommern mit etwa drei Prozent an. Zudem werde damit auch die Einreise für die Saisonarbeitskräfte aus dem europäischen Ausland vereinfacht, sagte der Minister. Drittstaaten seien davon noch nicht betroffen. Dennoch sei das ein Schritt zur Normalität.

Caffier betonte, dass es keine Schlagbaumkontrollen an den Grenezn Mecklenburg-Vorpommerns geben werde, sondern nur Stichprobenkontrollen über die Ordnungsämter. Die Polizei leiste nur Amtshilfe.