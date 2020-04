Verkehr : Transporter prallt gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

von dpa

17. April 2020, 10:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 195 bei Zarrentin am Schaalsee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Männer seien am Donnerstagnachmittag mit ihrem Transporter von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Rettungshubschrauber brachten die beiden 54 und 42 Jahre alten Männer schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, die Kontrolle über den Transporter aus gesundheitlichen Gründen verloren zu haben. Die B195 war infolge des Unfalls für rund zwei Stunden voll gesperrt.