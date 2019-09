Weltraumpionier Jähn ist tot : Trauer um einen leisen Helden

In der DDR war er ein Volksheld - für ganz Deutschland ein Vorbild. Im Alter von 82 Jahren ist der Kosmonaut Sigmund Jähn gestorben. Vertreter aus Politik und Wissenschaft zollen ihm Respekt - dem ersten Deutschen im All.

von dpa/SVZ

23. September 2019, 11:27 Uhr

Erst vor einer Woche besuchte die DDR-Raumfahrt-Legende Sigmund Jähn Schmarl und sprach mit seinen Fans. Nun ist er tot.

Mit Trauer und viel Anteilnahme haben Politiker und Wissenschaftler auf den Tod von Sigmund Jähn, dem ersten Deutschen im All, reagiert.

«Ein beeindruckender Mann und ein eher leiser Held», schrieb Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag auf Twitter. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, sprach Jähns Witwe und den Angehörigen sein Mitgefühl aus: «Ein wirklicher Held und doch ein so bescheidener Mensch.»

Sigmund Jähn ist tot. Mein Mitgefühl seiner Ehefrau und seiner Familie. Der erste Deutsche im All. Ein wirklicher Held und doch ein so bescheidener Mensch. pic.twitter.com/MiSKngPEKJ — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) September 22, 2019

Jähn starb am Samstag im Alter von 82 Jahren, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Sonntagabend mitteilte. Der Kosmonaut war in der DDR ein Volksheld und genoss große Popularität. Trotz seines Ruhmes blieb er immer bescheiden und wurde deshalb besonders verehrt.

Sigmund Jähn Der erste von bislang elf Deutschen im All. Er flog im August 1978 für knapp acht Tage zur sowjetischen Raumstation Saljut 6.

Ulf Merbold Im November 1983 startete der bundesdeutsche Astronaut Ulf Merbold in einem Space Shuttle ins All. Er war als einziger Deutscher bislang dreimal im All.

Alexander Gerst Er ist nach der Rückkehr von seinem zweiten Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation (ISS) der Deutsche, der am längsten im Weltraum war: 2014 verbrachte er 166 Tage im All, 2018 kamen 197 weitere hinzu.

Linken-Politiker Gregor Gysi bezeichnete Jähn als «sehr zurückhaltend und bescheiden». CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nannte Jähn einen echten Pionier. Er habe Millionen junger Menschen inspiriert, über sich hinauszuwachsen und neugierig zu sein. «Ganz Deutschland trauert heute um seinen ersten Mann im All», schrieb Ziemiak bei dem Kurznachrichtendienst.

Wegbereiter trauern um Sigmund Jähn

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans würdigte Jähn als ein «Vorbild wie es wenige gibt und gab». Und Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) erinnerte sich: «Ich habe ihn als klugen und bescheidenen Sachsen kennengelernt. Wir werden sein Lebenswerk lebendig halten.»

Auch Wegbegleiter Jähns aus der Raumfahrt drückten ihre Trauer aus. «Die Nachricht vom Tode Sigmund Jähns hat mich tief berührt», sagte Jan Wörner, Generaldirektor der Europäische Weltraumorganisation (Esa). «Wann immer wir uns getroffen haben, war es sehr persönlich, eine Freundschaft war entstanden, die nicht nur die Raumfahrt und seine unermüdliche Unterstützung der europäischen Astronauten betraf.»

«Der erste Deutsche im All hat sich auch immer als Brückenbauer zwischen Ost und West im Sinne der friedlichen Nutzung des Weltraums verstanden. Seine Botschaft, für die Erde ins All, werden wir in ehrendem Gedenken bewahren und fortführen», sagte Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Manchmal sind es eben die Bescheidenen, die große Taten vollbringen. #1978 ich war auf der Grundschule, er im All. #SigmundJaehn pic.twitter.com/Tx6X4geRwQ — Oskar‘s (@der_lorbass) September 23, 2019

Am 26. August 1978 startete Jähn mit der Rakete "Sojus 31" vom Raumfahrtzentrum Baikonur in der damaligen sowjetischen Teilrepublik Kasachstan zur Raumstation Saljut 6. Gemeinsam mit dem sowjetischen Kosmonauten Waleri Bykowski (1934-2019) war er 7 Tage, 20 Stunden und 49 Minuten im All. Erst 1983 flog Ulf Merbold aus dem Westen als zweiter Deutscher ins All.

Nach der Wende arbeitslos

Der am 13. Februar 1937 geborene Sigmund Werner Paul Jähn war Oberstleutnant der DDR-Armee NVA. Der gelernte Buchdrucker stammte aus der sächsischen Kleinstadt Morgenröthe-Rautenkranz.

Er war ein Pionier, der ein großes Risiko auf sich genommen hat und der damit der Menschheit neue Dimensionen mit erschlossen hat. Der regierende Bürgermeister von Berlin

Nach der Ausbildung zum Jagdflieger bei den Luftstreitkräften der NVA wurde er von 1976 an in der Sowjetunion mit einem harten Training auf seinen Flug ins All vorbereitet.

Nach der Wende wurde er zunächst arbeitslos. Später arbeitete er für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Europäische Weltraumorganisation (Esa) und bildete europäische Astronauten im russischen Sternenstädtchen aus.

Sigmund Jähn: „Bereits vor meinem Flug wusste ich, dass unser Planet klein & verwundbar ist.Doch als ich ihn in seiner Schönheit & Zartheit aus dem Weltraum sah, wurde mir klar, dass die wichtigste Aufgabe der Menschen ist, ihn für zukünftige Generationen zu hüten & zu bewahren.“ pic.twitter.com/SUCCtY3Y1p — ESA auf Deutsch (@ESA_de) September 22, 2019

In seiner vogtländischen Heimatstadt erinnert die Deutsche Raumfahrtausstellung an seinen Weltraumflug. Jähn, der verheiratet war und zwei Töchter hatte, lebte in Strausberg bei Berlin. Auch der Bürgermeister von Berlin schrieb: "Sigmund Jähn war ein mutiger Mann, und er war ein Pionier, der ein großes Risiko auf sich genommen hat und der damit der Menschheit neue Dimensionen mit erschlossen hat. Er hat mit großer Begeisterung seine Erfahrungen an jüngere Menschen weitergegeben."



#SigmundJähn war ein mutiger Mann, und er war ein Pionier, der ein großes Risiko auf sich genommen hat und der damit der Menschheit neue Dimensionen mit erschlossen hat. Er hat mit großer Begeisterung seine Erfahrungen an jüngere Menschen weitergegeben. (1/2) pic.twitter.com/6BKmaPNGam — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) September 23, 2019

Jähn blieb seiner Heimat aber immer verbunden und hatte im Vogtland ein Wochenendhaus.

