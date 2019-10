Kriminalität : Unbekannte schlagen Scheiben von Geschäften mit Steinen ein

von dpa

05. Oktober 2019, 14:45 Uhr

Unbekannte haben in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) Fensterscheiben von drei Geschäften mit Steinen eingeschlagen und Wertgegenstände gestohlen. In einem Zeitraum von dreieinhalb Stunden wurden am frühen Samstagmorgen Fensterscheiben von einem Getränkemarkt, einem Supermarkt und einem Friseur beschädigt und teilweise zerstört, wie die Polizei mitteilte. «Wir vermuten, dass es einen Zusammenhang zwischen den drei Fällen gibt», sagte ein Sprecher. Die Polizei schätzt den Schaden insgesamt auf knapp 6000 Euro. Die unbekannten Täter gelangten nicht in den Getränke- und Supermarkt, stahlen jedoch Haarschneidemaschinen aus dem Friseursalon.