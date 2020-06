Kriminalität : Unbekannte verletzen zwei Pferde an Seenplatte schwer

Unbekannte haben in Kieve bei Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) zwei Pferde attackiert und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag auf einer Koppel im Dorf, wie ein Polizeisprecherin am Montag sagte. Die Tochter der Eigentümer habe die verletzten Tiere gefunden.

von dpa

08. Juni 2020, 18:41 Uhr

Eines der Tiere hatte blutende Verletzungen an den Beinen sowie Striemen am Hals, das andere hatte eine Stichverletzung und Schwellungen, wie es hieß. Der Zaun sei geöffnet gewesen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, es wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.