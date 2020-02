Krankheiten : Unimedizin Greifswald: Alles über neuartiges Coronavirus

Die Universitätsmedizin Greifswald informiert am Samstag in einer öffentlichen Veranstaltung über den Umgang mit dem neuartigen Coronavirus. Interessierte können das Forum im Hörsaal Süd besuchen und Experten Fragen stellen, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Zudem könne es im Livestream über Facebook verfolgt werden.

von dpa

27. Februar 2020, 10:15 Uhr

Experten der Universitätsmedizin, darunter der Leitende Krankenhaushygieniker Nils Hübner, wollen über die neuesten Erkenntnisse zu dem offiziell als Sars-CoV-2 bezeichneten Erreger sprechen. Es gehe um die Verbreitung, um die Behandlung der Erkrankung und um Schutzmaßnahmen, die an der Universitätsmedizin und in der Krankenversorgung im Land getroffen wurden. Zudem gebe es Ratschläge zum Verhalten jedes einzelnen im Falle eines Ausbruches in der Region.

Der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Vorstand Claus-Dieter Heidecke sagte, die Universitätsmedizin wolle mit wissenschaftlich fundierten Fakten zur umfassenden und sachlichen Information der Bevölkerung beitragen. Fachärzte, Hygieniker und Mikrobiologen stünden für die Fragen der Besucher zur Verfügung.