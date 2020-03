Bildung : Unterrichtsausfall hat weiter zugenommen

An Mecklenburg-Vorpommerns Schulen hat der Unterrichtsausfall weiter zugenommen. Im Schuljahr 2018/19 fielen 2,5 Prozent des Unterrichts an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen aus, wie das Bildungsministerium am Donnerstag mitteilte. An den Berufsschulen waren es demnach 6,9 Prozent.

von dpa

05. März 2020, 15:48 Uhr

Seit dem Schuljahr 2015/16 nimmt der Unterrichtsausfall in MV zu. Als ein Grund gilt die große Zahl älterer Lehrkräfte. Im Schuljahr 2015/16 waren an den allgemeinbildenden Schulen 2 Prozent des Unterrichts ausgefallen, an den Berufsschulen 5,9 Prozent.

«Jede Unterrichtsstunde, die an unseren Schulen ausfällt, ist eine Stunde zu viel», sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) und kündigte Maßnahmen an. Neue Lehrkräfte sollen eingestellt und zusätzliche an den Hochschulen ausgebildet werden. Im Herbst werde das Grundschullehramt an der Universität Greifswald eingeführt, damit mehr Lehrkräfte im Land ausgebildet werden können.