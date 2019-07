Notfälle : Urlauber findet tote Frau: Vermutlich Badeunfall

von dpa

29. Juli 2019, 15:42 Uhr

Ein Urlauber hat in Ahlbeck auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) eine Frau am Montagvormittag tot aus der Ostsee geborgen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich um eine 77 Jahre alte Frau von der Insel, die im Wasser trieb. Ein Notarzt habe nur noch den Tod der Frau festgestellt. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat, so dass die Polizei einen Badeunfall als Ursache vermutet. Die Todesursache sei aber unklar. Badegäste hätten die Frau kurze Zeit vorher noch gesehen.