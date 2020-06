Gesundheit : Usedom schickt 14 Urlauber nach Hause

Was als erholsamer Urlaub geplant war, endete frühzeitig. Touristen mussten die Insel Usedom vorzeitig verlassen.

23. Juni 2020

Auf der Urlaubsinsel Usedom sind am Montag 14 Menschen aus Corona-Risiko-Gebieten aufgefordert worden, vorzeitig abzureisen. Sie müssen sich unverzüglich bei ihrem heimischen Gesundheitsamt melden, wie der Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Beim Zahlen der Kurtaxe seien die Fälle aufgefallen. Ob am Dienstag weitere Menschen die Insel verlassen mussten, war zunächst unklar. Den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Mecklenburgische Seenplatte, Ludwigslust-Parchim und Vorpommern-Rügen waren Fälle von zurückgeschickten Urlaubern zunächst nicht bekannt.

Froitzheim verwies auf die Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Demnach dürfen Personen nicht einreisen oder bleiben, wenn sie aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt kommen, in denen in den vergangenen sieben Tagen vor Einreise die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner höher als 50 ist. Sollte sich der Wohnort-Landkreis eines Touristen erst zu diesem Gebiet entwickeln, wenn er bereits in MV ist, darf er weiterhin seinen Urlaub hier verbringen, teilte das Gesundheitsministerium auf Anfrage mit.

Laut Landkreis Vorpommern-Greifswald kann sich ein Gast aus einem Risikogebiet, wenn er sich doch in dem Landkreis aufhält, kostenpflichtig in einem Greifswalder Labor testen lassen. Bis das Ergebnis vorliege, müsse er die Zeit in der Unterkunft verbringen. In aller Regel liege das Ergebnis am Folgetag vor. Ist das Ergebnis negativ, darf er bleiben, bei positivem Ausgang muss er abreisen.

In Niedersachsen dürfen Menschen aus deutschen Risikogebieten weiterhin Urlaub machen. Eine entsprechende Regelung gelte nur für das Ausland, hieß es vom dortigen Gesundheitsministerium. Bayern hatte am Dienstag ein Beherbergungsverbot beschlossen für Menschen, die von diesen schwer betroffenen Gebieten direkt in den Freistaat kommen. Die Kreise Warendorf und Gütersloh in Nordrhein-Westfalen liegen nach jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) bei mehr als 50 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner.

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hatte am Dienstag eine Ergänzung der Quarantäneverordnung beschlossen. Künftig sollen sich auch Reisende aus deutschen Risikogebieten in zweiwöchige Quarantäne begeben, wenn sie einreisen. Sie müssten sich auf direktem Wege in eine Unterkunft begeben. Anlagen mit sanitären Gemeinschaftseinrichtungen wie Campingplätze und Jugendherbergen seien nicht geeignet, hieß es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Schleswig-Holstein plädierte für eine bundeseinheitliche Regelung. Dazu werde es am Mittwoch eine Telefonkonferenz der Gesundheitsminister geben.

Am Montag wurde ein Ehepaar aus Gütersloh aufgefordert, die Insel Usedom vorzeitig zu verlassen. Im Kreis Gütersloh hatte es einen massiven Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik der Firma Tönnies gegeben. Ob die zurückgeschickten Urlauber alle aus Gütersloh kommen, sagte der Sprecher zunächst nicht.

Laut Froitzheim ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die 14 Fälle repräsentierten lediglich den Montag. «Dieses Thema betrifft die ganze Urlaubsregion Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich schicken wir nur ungern Urlauber zurück, aber das ist unsere Aufgabe, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen.»

Laut Landesverordnung können aber auch Gäste aus Risiko-Regionen in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen. Dafür müssen sie ein ärztliches Zeugnis vorlegen, das bestätigt, «dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 vorhanden sind». Laut Gesundheitsministerium handelt es sich bei dem Zeugnis um einen Corona-Test, der bei Einreise nach MV höchstens 48 Stunden alt sein darf.

«Dieses Ergebnis zeigt, dass wir immer noch in einer Krisensituation sind», sagte Lars Schwarz, MV-Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Er forderte eine bundesweite Lösung, wie mit Touristen aus Corona-Risikogebieten umzugehen sei.

«Wir haben gehofft, dass das ein theoretisches Problem bleibt», sagte Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands. Nach seinen Schätzungen kommen mehr als zehn Prozent der jährlichen Touristen aus Nordrhein-Westfalen, was mehr als eine Million Menschen sei.

Woitendorf und Schwarz appellierten an die Mitarbeiter in der Branche, weiterhin wachsam zu sein, wenn Menschen aus Risikogebieten in MV Urlaub machen wollen und dies entsprechend weiterzugeben an die Behörden. «Wir müssen zum Schutz der Bevölkerung, unserer Gäste und unserer Mitarbeiter handeln», sagte Schwarz.