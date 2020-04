Unfälle : Verkehrsunfallt: Zwei junge Leute tot, zwei schwer verletzt

Bei der Aufnahme eines Horrorunfalls mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten deckte die Polizei eine Straftat auf. Das Auto war nicht zugelassen, die Nummernschilder als gestohlen gemeldet.

von dpa

15. April 2020, 11:39 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Nordwestmecklenburg sind am späten Dienstagabend zwei junge Menschen gestorben. Zwei weitere seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Unfallwagen nicht zugelassen war. Die Nummernschilder an dem Auto seien seit Anfang April als gestohlen gemeldet. Dazu werde nun separat ermittelt.

Die 18-jährige Fahrerin sowie der 23-jährige Beifahrer starben laut Polizei noch an der Unfallstelle. Ein 26-jähriger Mitfahrer sowie eine 18-jährige Mitfahrerin kamen schwerverletzt ins Klinikum nach Wismar.

Gegen 22.00 Uhr sei das Auto auf der Landesstraße 10 zwischen Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und Züsow (Landkreis Nordwestmecklenburg) gegen einen Baum geprallt. Zuvor hatte die Ostseewelle darüber berichtet.

Das Auto war ersten Ermittlungen zufolge zu schnell unterwegs und kam in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Schutzplanke und anschließend gegen einen Straßenbaum. Dann schleuderte das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn und stieß gegen einen weiteren Baum.