Gesundheit : Verstoß gegen Kontaktverbot in Rostock

von dpa

19. April 2020, 09:53 Uhr

Die Polizei hat Freitagnacht eine Gruppe in einer Rostocker Wohnung aufgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beteiligten gegen das geltende Kontaktverbot verstoßen. Anwohner hätten sich über Lärm in einer Wohnung in der Koßfelderstraße beschwert. Vor Ort hätten die Beamten fünf Menschen angetroffen - vier von ihnen seien keine Anwohner gewesen. Die Polizei habe die Gruppe aufgelöst und Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Kontaktverbot erstattet.