Kommunen : Vier Bewerber für Landratswahl im Kreis Rostock-Land

Bei der für den 6. September geplanten Landratswahl im Landkreis Rostock-Land wird Amtsinhaber Sebastian Constien (SPD) von drei Mitbewerben herausgefordert. Die CDU schickt Stephan Meyer ins Rennen, die Linke Michael Noetzel und die Freien Wähler Jürgen Dettmann. Wie die Kreisverwaltung in Güstrow am Dienstag weiter mitteilte, will der Wahlausschuss am 3. Juli über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheiden. Nähere Angaben zu den Kandidaten machte sie nicht.

von dpa

23. Juni 2020, 18:00 Uhr

Zur Wahl Anfang September aufgerufen sind rund 180 000 Wahlberechtigte. 2013 hatte sich der SPD-Politiker Constien im zweiten Wahlgang mit 50,7 Prozent der Stimmen knapp gegen Katy Hoffmeister von der CDU durchgesetzt, die im ersten Wahlgang noch vorn gelegen hatte und später Justizministerin des Landes wurde.