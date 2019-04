Berlin / Hamburg : Vorhang auf für Take-That-Musical "The Band"

Spektakuläre Doppelpremiere: Heute feiert das Musical "The Band" mit Take That in Berlin Premiere, am Wochenende folgt „Paramour“ des Cirque du Soleil in Hamburg.

von svz.de

11. April 2019, 12:36 Uhr

Sie ließen viele Teenieherzen höher schlagen: Take That war eine der erfolgreichsten Boygroups der 1990er. Nun kommt ein Musical mit ihrer Musik nach Deutschland. „The Band“ feiert am Donnerstag im Theater des Westens Premiere in Berlin.

Doch damit nicht genug: Nur drei Tage später der nächste Paukenschlag von Stage Entertainment, dann in Hamburg: Mit „Paramour“ feiert am kommenden Sonntag das erste Musical des kanadischen Zirkus Cirque du Soleil Europa-Premiere. Das Broadway-Musical löst das Disney-Musical „Aladdin“ im Theater Neue Flora ab und soll Musical und Artistik in einer Show vereinen.

Über Freundschaft und wiederentdeckte Jugendträume

„The Band - Das Musical“ handelt von fünf Mädchen, die in den 90er Jahren in England aufwachsen. Ihre Vernarrtheit in die Idole einer Boygroup stellt ihr junges Leben auf den Kopf, bis ein Schicksalsschlag ihre Freundschaft abrupt zerschlägt. 25 Jahre später führt ihre gemeinsame Liebe zur Musik die mittlerweile erwachsenen Schulfreundinnen wieder zusammen. Alles ist anders gekommen, als sie es sich in ihrer Kindheit erträumt hatten. Eine emotionale Achterbahnfahrt beginnt...

Die Welthits von Take That wie „Never Forget“, „Back For Good“ und „Relight My Fire“ werden im englischen Original gesungen und rahmen die Geschichte clever und charmant ein. Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen und Robbie Williams sind Co-Produzenten von „The Band - Das Musical“.

Wir hatten immer eine großartige Beziehung zu Deutschland. Hier haben wir unsere erste Band-Tour begonnen, es war für uns sogar der erste Ort außerhalb Großbritanniens. Deswegen fühlt es sich wirklich toll, wirklich hervorragend an, dass das Musical hier startet. Mark Owen

Take That feiern in diesem Jahr 30jähriges Bühnenjubiläum und starten in der kommenden Woche ihre neue Europatournee. Und dennoch war es für Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald eine Herzensangelegenheit, für einen Tag bei den Proben zu „The Band - Das Musical“ in Berlin vorbei zu schauen. Gary Barlow: „Wir wollten uns ein Bild von unserer tollen Besetzung machen. Schließlich werden sie diese schöne Story jeden Abend erzählen und dem Publikum zeigen. Es war so toll, sie alle kennenzulernen, ihnen Glück zu wünschen!“

Axel Heimken/dpa

Unsere Songs bekommen im Musical eine völlig neue Bedeutung, auch für uns. Man sieht und spürt die ganzen Emotionen gleichzeitig. Das bringt nochmal ein ganz neues Leben in die Musik. Es verstärkt wirklich die Emotionen und Gefühle. Das macht dieses Musical auch für uns so einzigartig. Howard Donald

Das Musical - ursprünglich aus Großbritannien - läuft bis Herbst in Berlin, danach in München. Mit dabei sind Darstellerin Heike Kloss („Alles Atze“) und DSDS-Gewinner Prince Damien.

Musical „Paramour“ feiert Europa-Premiere in Hamburg

Artisten fliegen durch die Luft, schweben am Trapez oder seilen sich über dem Publikum ab: Das Musical „Paramour“ verbindet Schauspiel, Tanz, Gesang und Akrobatik. Auch ein ehemaliger Tarzan ist dabei.

Daniel Bockwoldt/dpa

„Paramour“ (Geliebte) spielt in den 1920er Jahren zu Zeiten der goldenen Ära Hollywoods. Erzählt wird die Geschichte eines Regisseurs (Pasquale Aleardi), der nach jungen Talenten für einen neuen Kinofilm sucht. Er verliebt sich in seine Hauptdarstellerin (Vajèn van den Bosch), doch die junge Schauspielerin hat auch ein Auge auf den Pianisten (Anton Zetterholm) geworfen, der den Titelsong für den Film komponieren soll. Der 32-Jährige Zetterholm schwang sich bereits als „Tarzan“ von Liane zu Liane.

Zirkus und Musical zugleich

Insgesamt stehen 38 Ensemblemitglieder auf der Bühne, darunter 15 Schauspieler und 23 Akrobaten, dazu kommt eine sechsköpfige Band. Mit von der Partie sind die berühmten Zwillinge Andrew und Kevin Atherton, die seit mehr als 16 Jahren bei Cirque du Soleil dabei sind und ihre berühmte Strapaten-Nummer zeigen werden. Die Akrobatik umfasst Trapeznummern, Trampolinsprünge und den Flug vom Schleuderbrett, wobei die waghalsige Luftakrobatik teilweise über den Köpfen der Zuschauer stattfindet.

Daniel Reinhardt/dpa

Neben „Paramour“ präsentiert Stage Entertainment in Hamburg zur Zeit noch die Musicals „Mary Poppins“ und „König der Löwen“ im Hafen und „Tina - Das Musical“ im Operettenhaus auf der Reeperbahn.