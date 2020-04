Kommunen : Wegen der Corona-Krise: Finanziell um Jahre zurückgeworfen

Die Hansestadt Rostock muss angesichts der Corona-Krise in diesem Jahr mit Einnahmeverlusten und Mehrausgaben in einer Größenordnung von vielen Millionen Euro rechnen. «Es wird 2020 massive Ausfällen beispielsweise bei der Gewerbesteuer geben. Gebühren und Einnahmen fallen weg, die laufenden Kosten dagegen nicht», sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Er sieht die Zukunft großer Projekt als gefährdet an.

von dpa

12. April 2020, 09:45 Uhr

«Es ist leider sehr wahrscheinlich, dass das Virus und der damit einhergehende wirtschaftliche Einbruch uns als Stadt finanziell um Jahre zurückwerfen werden», betonte Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD). Eine Größenordnung des Minus wollten die beiden Politiker nicht nennen. Beobachter gehen von einem dreistelligen Millionenbetrag aus.