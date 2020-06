Kirche : Weniger Kirchensteuern durch Corona: Beförderungsstopp

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland rechnet aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit erheblichen Ausfällen bei der Kirchensteuer. Derzeit gehe die Nordkirche von einem Minus von 12,3 Prozent aus, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Erwartet würden Kirchensteuer-Einnahmen in Höhe von 470 Millionen Euro. In ihrem Jahreshaushalt, der vor dem Lockdown beschlossen worden war, war die Nordkirche noch von 536 Millionen Euro ausgegangen.

von dpa

26. Juni 2020, 14:11 Uhr

Nun muss gespart werden: Eine «Task Force Finanzen» sei eingesetzt worden, hieß es. Sie überprüfe die finanzielle Lage der Landeskirche und entwickele Handlungsempfehlungen. Für die landeskirchliche Leitung und Verwaltung gelten demnach bereits Sperren für die Besetzung frei werdender Personalstellen und für Beförderungen. Bei der Haushaltsplanung 2021 werde es Restriktionen für Stellenbesetzungen und Investitionsvorhaben geben. Auch im kommenden Jahr werden geringere Kirchensteuer-Einnahmen erwartet.