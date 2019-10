Wetter : Wetter im Norden: Dichte Wolken und Regenschauer

von dpa

07. Oktober 2019, 08:39 Uhr

Den Norden Deutschlands erwartet am Montag der letzte schöne Tag der Woche. Für Montag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 12 Grad. Spätestens in der Nacht zu Dienstag kommt es dann zu Wind und Regenschauern. Am Dienstag und Mittwoch bleibt das Wetter nach Angaben des DWD bei 15 Grad wechselhaft.