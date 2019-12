Unfälle : Wieder tödlicher Unfall: Mehr Verkehrstote als 2018

Seit knapp einer Woche häufen sich Verkehrsunfälle mit tödlichen Folgen im Nordosten. Laut Innenministerium kamen 2019 bereits 89 Menschen auf den Straßen ums Leben, drei Tote mehr als im Vorjahr. Der Innenminister mahnt zu mehr Vorsicht.

von dpa

18. Dezember 2019, 08:29 Uhr

Die Serie schwerer Unfälle setzt sich in Mecklenburg-Vorpommern fort. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Rostock sagte, wurde bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Schwerin ein 52 Jahre alter Fußgänger so schwer verletzt, dass er am Unfallort starb. Der 46-jährige Autofahrer habe am Dienstagabend nicht mehr stoppen können, als der Fußgänger plötzlich auf der zweispurigen Einfallstraße stand. Der Fahrer blieb unverletzt. Es war der sechste Verkehrstote innerhalb von sechs Tagen.

Damit sind 2019 schon zwei Wochen vor Ende des Jahres bereits 89 Menschen im Nordosten bei Verkehrsunfällen getötet worden. Das sind nach einer vorläufigen Statistik des Schweriner Innenministeriums drei Tote mehr als im gesamten Vorjahr.

Erst Montagabend waren bei einem Zusammenstoß zweier Autos nahe Greifswald drei Menschen gestorben. Dort war ein 27-Jähriger aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto zusammengestoßen, in dem zwei Rentner saßen. Alle drei Beteiligten überlebten nicht.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) forderte die Autofahrer in dem Zusammenhang zu mehr Vorsicht auf. Bei schweren Unfällen sei fast immer menschliches Fehlverhalten die Unfallursache, teilte Caffier in Schwerin mit. Dazu gehörten Missachten der Vorfahrt, überhöhte Geschwindigkeit oder die Ablenkung durch ein Handy am Steuer. Ein Mobiltelefon, das eingeschaltet war, hatten Ermittler auch im Wagen des 27-jährigen Fahrers gefunden, der bei Greifswald auf die Gegenfahrbahn geraten sein soll. Die Untersuchung läuft aber noch.

Einen ähnlichen Unfall wegen eines Vorfahrtsfehler hatte am Dienstagabend auch die Polizei in Rostock wieder aufnehmen müssen. Dort hatte laut Polizei wohl ein Fahrer ein Ampelsignal übersehen. Ein 27 Jahre alter Autofahrer, der geradeaus wollte, war auf der Bundesstraße 103 mit seinem Auto gegen das Fahrzeug eines 75-Jährigen geprallt, der abbiegen wollte. Beide Fahrer wurden verletzt, der Schaden wurde auf 45 000 Euro geschätzt.

Im Jahr 2018 hatte es auf den Straßen Mecklenburg-Vorpommerns insgesamt 57 477 Unfälle gegeben - knapp 900 weniger als im Jahr davor. Trotzdem war Zahl der Verkehrstoten gegenüber 2017 um 7 auf 86 Getötete gestiegen. «Gegenseitige Rücksicht und angepasste Geschwindigkeit können schon viel bewirken», erklärte Caffier. Die Polizei werde weiter kontrollieren, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu gewinnen, und Verstöße konsequent ahnden.