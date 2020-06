Tiere : Wildschwein zog es zum Schnellrestaurant: Erlegt

von dpa

19. Juni 2020, 16:17 Uhr

Ein Wildschwein hat in Schwerin seine Mahlzeiten aus einem Fastfood-Restaurant mit dem Leben bezahlt. Der einjährige Keiler war am Freitag zur Mittagszeit im Buschwerk nahe einer Schweriner Zufahrtsstraße gesichtet worden, wie die Polizei mitteilte. Dort habe er durch weggeworfene Essensreste aus dem nahe gelegenen Restaurant wohl eine sichere Futterquelle gehabt. Zudem war eine Tankstelle in der Nähe. Aufgrund der Situation gab es laut Polizei keine Alternative zum weidgerechten Erlegen des Schweins. Der Jagdpächter vermutete laut Polizei, dass das Tier aus seinem Rudel verstoßen worden war.