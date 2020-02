Krankheiten : Workshop zur Plasmaforschung in Greifswald abgesagt

Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) hat wegen des neuen Coronavirus einen internationalen Workshop zur Anwendung von physikalischen Methoden in der Land- und Ernährungswirtschaft in Greifswald abgesagt. Viele Teilnehmer hätten Bedenken geäußert, wegen des neuartigen Coronavirus zu reisen, sagte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das Institut habe sich deshalb am Donnerstagabend entschieden, die Anfang nächster Woche geplante Veranstaltung zu verschieben. Ins Auge gefasst werde ein neuer Termin Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres.

von dpa

28. Februar 2020, 11:35 Uhr

Zu dem Workshop waren vom 1. bis 4. März waren rund 100 Teilnehmer erwartet worden, darunter führende Wissenschaftler aus Frankreich, Italien, Japan, Litauen, Serbien, Tschechien und den USA. Es sollte um Themen wie Lebensmittelsicherheit, Samenkeimung, Pflanzenwachstum und -entwicklung gehen.