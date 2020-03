Gesundheit : Zahl der Coronavirus-Infektionen in MV überschreitet 200

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Mecklenburg-Vorpommern auf nunmehr 201 angewachsen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock am Montag mitteilte, waren das 34 mehr als am vergangenen Freitag. Inzwischen würden 13 der Patienten im Krankenhaus behandelt, drei davon seien auf einer Intensivstation untergebracht.

von dpa

23. März 2020, 19:50 Uhr

Im Vergleich zu den Vortagen fiel der Anstieg der Infektionsnachweise eher moderat aus. Allerdings waren nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Wochenende nicht in allen Testzentren des Landes Abstriche vorgenommen worden.