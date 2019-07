Gesundheit : Zehn Menschen an Salmonellen erkrankt: Imbiss geschlossen

Ein Salmonellenfall hat die Veterinärbehörden in Neubrandenburg alarmiert. Zehn Menschen haben sich infiziert, neun liegen im Krankenhaus. Ein Imbisslokal wurde vorläufig geschlossen.

von dpa

10. Juli 2019, 15:20 Uhr

In Neubrandenburg haben die Veterinärbehörden wegen Salmonellenverdachts ein Imbisslokal vorläufig geschlossen. Wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung am Mittwoch sagte, haben Ärzte bei inzwischen zehn Menschen Salmonellenerkrankungen festgestellt, die Kunden des Geschäfts mit Lieferservice im Osten der Stadt gewesen sein sollen. Von den fünf Kindern, drei Frauen und zwei Männern mussten bis Mittwoch neun in einer Klinik aufgenommen werden.

Als der Imbiss überprüft worden sei, seien Hygienemängel aufgefallen, die zur vorübergehenden Schließung geführt hätten, sagte die Sprecherin. Nach einer gründlichen Reinigung könne der Betreiber aber wieder öffnen. Das Lokal liefert unter anderem Salate und Pizzen aus. Die genaue Quelle für die Erreger sei aber noch nicht gefunden. Die Ergebnisse der Tupferproben auf Salmonellen aus dem Lokal stünden noch aus. Die Bakterien verursachen eine Lebensmittelinfektion, die zu Durchfall führen und Menschen stark schwächen kann.