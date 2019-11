Sportpolitik : Zehn Sportvereine mit dem Grünen Band ausgezeichnet

Zehn norddeutsche Sportvereine erhalten in diesem Jahr das «Grüne Band». Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Moritz Fürste wird den mit jeweils 5000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis am 20. November (17.00 Uhr) im Hamburger Volksparkstadion überreichen, teilte am Mittwoch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mit, der die Preise gemeinsam mit der Commerzbank vergibt.

von dpa

13. November 2019, 15:24 Uhr

Aus dem Norden Deutschlands werden diese zehn Vereine ausgezeichnet: Rostocker Goalball-Club Hansa (Goalball), SV Grün-Weiss Schwerin (Handball), Eimsbütteler Turnverband (Floorball), TSV Kronshagen von 1924 (Judo), Mühlenberger Segel-Club (Segeln), Reitverein Fredenbeck (Voltigieren), Allgemeiner Turn- und Sportverein Bremen von 1860 (Rhythmische Sportgymnastik), TSV Victoria Linden (Rugby), Tuspo Weende von 1895 (Radsport) und VfL Wolfsburg (Behindertensport).