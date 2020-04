Gesundheit : Zuckerfabrik in Anklam verkauft erneut Ethanol an Apotheker

Bereits zum dritten Mal hat eine Zuckerfabrik in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Ethanol an Apotheker zur Herstellung von Desinfektionsmitteln verkauft. Insgesamt seien 13 200 Liter an 68 Apotheker verkauft worden, teilte die Fabrik am Donnerstag mit. Da der Alkohol dieses Mal zuvor bereits in 20 Liter große Kanister abgefüllt worden war, sei der Verkauf wesentlich schneller als die letzten Male vonstatten gegangen, sagte eine Sprecherin. Bei den vorherigen Verkaufsaktionen war es noch zu längeren Wartezeiten gekommen.

von dpa

02. April 2020, 16:39 Uhr

Wegen des neuartigen Coronavirus und der stark angestiegenen Nachfrage an Desinfektionsmitteln wurden Beschränkungen in ihrer Produktion auf Apotheken und Pharmahersteller aufgehoben. Nach Angaben der Landes-Apothekenkammer dürfen Apotheken bis Ende August Desinfektionsmittel für Privatpersonen herstellen, für medizinische Einrichtungen bis Anfang September. In den vergangenen Wochen hatte die Zuckerfabrik bereits etwa 18 000 Liter Ethanol verkauft. Wenn die Nachfrage ähnlich hoch bleibe, könnte die Aktion auch noch weitere Male stattfinden, erklärte eine Sprecherin der Fabrik. Genau Termine ständen zunächst jedoch noch nicht fest.