Brände : Zusätzliche Löschfahrzeuge nach Waldbrand bei Lübtheen

Der verheerende Waldbrand Anfang Juli auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen hat viele Schwachstellen bei der Brandbekämpfung munitionsbelasteter Flächen offenbart. Nun gibt es erste sichtbare Reaktionen.

von dpa

25. Juli 2019, 15:31 Uhr

Als Reaktion auf die jüngste Brandkatastrophe bei Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat das Land die Feuerwehren der Region technisch verstärkt. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) übergab am Donnerstag zwei neue geländefähige Löschfahrzeuge, die im Landesbesitz bleiben, zunächst aber für die Waldbrandnachsorge im Kreis stationiert werden. Eines dieser Fahrzeuge bleibe als Dauerleihgabe in Lübbendorf, kündigte Caffier an.

Der Ort war im Vorjahr von einem Großbrand auf dem ehemaligen, stark mit Munition belasteten Truppenübungsplatz bei Lübtheen betroffen und verfügte zuletzt nicht mehr über ein einsatzfähiges Löschfahrzeug. In Lübbendorf wird laut Caffier auch die «Lehr- und Versuchseinheit Waldbrandschutz Löschgruppe West» aufgebaut. Deren Aufgabe und Ziel sei es, neue Taktiken und Vorgehensweisen bei Wald- und Vegetationsbränden auf munitionsbelasteten Flächen zu erproben.

Mit konventionellen Mitteln hatte am Mittwoch ein Brand bei Kavelmoor am östlichen Rand des Truppenübungsplatzes gelöscht werden können. Dort waren nach Angaben von Landrat Stefan Sternberg (SPD) gegen Mittag etwa 1000 Quadratmeter Waldboden in Brand geraten, unweit eines hoch belasteten Areals. «Wenn wir nicht extrem schnell reagiert und den Brand sofort in den Griff bekommen hätten, dann hätten wir ein neues Riesen-Problem gehabt», zitierte der «Nordkurier» den Kommunalpolitiker, dem für sein beherztes Agieren beim Großbrand Anfang Juli vielfach Anerkennung zuteil wurde.

Damals hatten am südwestlichen Rand des Übungsplatzes mehrere Orte vorsorglich evakuiert werden müssen. Knapp 1000 Hektar Wald wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die hohe Belastung des Waldbodens mit Munition hatte die Einsatzmöglichkeiten der Feuerwehren bei der Brandbekämpfung massiv eingeschränkt. So mussten Löschpanzer und Löschhubschrauber angefordert werden. Mit deren Hilfe konnten die Flammen von den Dörfern ferngehalten werden. Verletzte gab es nicht.

Die Brandkatastrophe auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz habe allen vor Augen geführt, vor welchen Herausforderungen die Feuerwehren stehen, erklärte Caffier. «Insbesondere wenn sich auf den brennenden Flächen Altlasten aus Kriegszeiten befinden.» Als Reaktion auf diese besonderen Bedingungen werde das Land acht Spezialfahrzeuge für den Waldbrandschutz beschaffen, die an die Katastrophenschutzeinheiten der Kreise und kreisfreien Städte angebunden werden. Die Lieferung dieser besonders geschützten Fahrzeuge werde allerdings einige Zeit beanspruchen, weil auch andere Bundesländer Bedarf hätten, hieß es.

Bei einem Treffen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am 10. Juli in Lübtheen hatte Caffier den Bund zudem ermahnt, seine Bemühungen zur Räumung munitionsbelasteter Flächen zu verstärken. Seehofer hatte das zugesagt. Erste Priorität hätten dabei belastete Zonen in unmittelbarer Nähe zu Ortschaften. «Das ist im Falle eines Waldbrandes auch eine Erleichterung, Siedlungen zu schützen», erklärte Seehofer, der zudem die Bildung einer bundesweit tätigen Task Force zur Waldbrandbekämpfung ankündigte. Wie der Leiter der Bundesforstverwaltung, Gunther Brinkmann, sagte, sind 110 000 von etwa 600 000 Hektar Wald im Bundesbesitz mit Munition belastet.