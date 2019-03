Krankheiten : Zwei weitere Grippe-Tote in Mecklenburg-Vorpommern

Die Meldezahlen für Grippe-Neuerkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern bleiben auf konstantem Niveau: Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch berichtete, wurden in der vergangenen Woche 622 Influenza-Infektionen gemeldet, in der Woche zuvor waren es 583 Erkrankungen. Allerdings habe sich nach dem Tod von zwei Patienten die Zahl der Grippetoten auf fünf erhöht. Alle Personen gehörten den Angaben zufolge einer Risikogruppe an.

von dpa

13. März 2019, 11:03 Uhr

Insgesamt wurden dem Lagus seit der 40. Kalenderwoche des vergangenen Jahres 3859 Influenza-Infektionen gemeldet. Damit lägen die Meldezahlen deutlich unter den Zahlen der Saison 2017/18, als 6865 Fälle gemeldet wurden, und leicht über den Zahlen der Saison 2016/17 mit 3423.