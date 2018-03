Verkehrskontrolle : Handy am Steuer geht gar nicht

Start für Großkontrollen auf der B 191 nahe Lübz: Videowagen unterwegs, Infostand im Rathaus zeigt die Folgen von Telefonaten am Steuer

Mehr als 1000 Kraftfahrer im Landkreis mit dem Handy am Ohr erwischt. 216 Unfälle, weil ein Überholmanöver schiefging. Gründe genug für die Polizei, verschärft zu kontrollieren. Gestern fiel der Startschuss für die landesweite Aktion.

Trotz eisiger Kälte starteten gestern Beamte des Polizeireviers Plau am See auf der B 191 zwischen Plau und Lübz nahe Broock eine Großkontrolle. „Im Mittelpunkt stehen das Überholen trotz des entsprechenden Verbots sowie das Telefonieren am Steuer“, so Polizeihauptkommissar Sebastian Guder. Immerhin führte das falsche Überholen im vergangenen Jahr im Landkreis Ludwigslust-Parchim zu 216 Verkehrsunfällen, 587 Mal wurde zur Kasse gebeten bevor ein Unfall passierte. Fast 1100 Mal wurden Kraftfahrer mit dem Handy am Ohr während der Fahrt erwischt – und die Polizei weiß, dass die Zahl der nicht erfassten Fälle durchaus deutlich höher ist.

Gestern hatten sich die Beamten für die Kraftfahrer gut sichtbar an der Bundesstraße 191 postiert. „Wir wollen durchaus gesehen werden, denn wir wollen transparent agieren“, hieß es vor Ort. Bereits im Vorfeld hatte die Polizei die Öffentlichkeit informiert. Es handelte sich bei dieser größeren Kontrolle um den Auftakt mehrerer Verkehrskontrollen in den kommenden Wochen im gesamten Bundesland. Schwerpunkte bilden die Handynutzung am Steuer und das Überholen dort, wo es verboten ist. „Gerade die B 191 im Bereich Lübz – Plau gehört zu den unfallhäufigsten Strecken und deshalb haben wir uns hier postiert“, erzählt Sebastian Guder.

Nicht so transparent, dafür aber durchaus effektiv war auch der Videowagen der Polizeiinspektion auf der B 103, der B 191 sowie auf der B 392 und B 192 sowie auf einigen Landesstraßen in der Region unterwegs. Mit ihrem scheinbar unauffälligen serienmäßigen BMW suchten die beiden Beamten nach Verkehrssündern. Diese können sicher sein: Wenn sie vom Videowagen gestoppt werden, sind meist ein Bußgeld sowie Punkte in Flensburg sicher. Im Gegensatz zu den stationären Kontrollen beobachten die beiden Beamten den Verkehr intensiv. „Verhält sich ein Kraftfahrer nur sporadisch falsch oder zählt er zu den rücksichtslosen Fahrern, überholt er oft riskant oder überschreitet er generell das vorgeschriebene Tempo – das stellen wir fest und dementsprechend sind die Strafen deutlich höher“, klären die Beamten auf.

Parallel zu den Kontrollen hatten die Präventionsbeamten Kathleen Guder und Karola Sachse im Lübzer Rathaus einen Informationsstand aufgebaut. „Hier war schon viel Betrieb, die Leute staunen bei unseren Tests, welche Strecke man zurücklegt, wenn man eine SMS tippt“, erzählt Kathleen Guder. Auch Jean Kurek machte den Test und tippte den Satz „Hallo Schatz, freue mich auf Dich!“ in sein Handy. 33 Sekunden benötigte er und hätte im Ernstfall bei 50 km/h rund 450 Meter zurückgelegt, bei 100 Stundenkilometern wären es bereits 900 Meter. „Das hätte ich nicht gedacht, ich rechnete mit maximal 100 Metern“, meinte er, der selbst über eine Freisprecheinrichtung im Auto verfügt und diese auch nutzt. „Diese Technik ist meist vorhanden, entweder bei neueren Fahrzeugen fest eingebaut, oder bei anderen, wie beispielsweise bei Navigationsgeräten integriert. Daher ist es unverständlich, dass das nicht genutzt wird und man lieber Geldstrafe und Punkte in Flensburg riskiert“, sagt Kathleen Guder.