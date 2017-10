Archiv : Infografiken Oktober 2017

von svz.de

erstellt am 11.Okt.2017

INFOGRAFIK 06. Oktober

Ein Drittel der Bulgaren haben laut Eurostat noch niemals in ihrem Leben das Internet genutzt. Insgesamt finden sich fünf osteuropäische Länder unter den zehn EU-Staaten mit dem höchsten Offliner-Anteil. Aber auch in Südeuropa scheint es bezüglich der digitalen Infrastruktur noch Nachholbedarf zu geben. In Griechenland (28 Prozent), Portugal (26 Prozent) und Italien (25 Prozent) hat mindestens ein Viertel der Bevölkerung noch nie Kontakt mit dem Cyberspace gehabt. Dagegen können sich die Deutschen in diesem Fall einmal als Teil der technologischen Spitzengruppe fühlen. Mit einem Offliner-Anteil von acht Prozent steht die Bundesrepublik im EU-Vergleich auf Platz sieben.

INFOGRAFIK 05. Oktober

Ende März 2017 wurde DVB-T abgeschaltet und durch den leistungsfähigeren Sendestandard DVB-T2 HD ersetzt. Mit ein paar Monaten Abstand lässt sich jetzt sagen, dass diese Umstellung der Verbreitung des terrestrischen Fernsehens nicht gut getan hat. Laut Digitalisierungsbericht der Medienanstalten ist der Anteil der DVB-T Haushalte im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Der Abwärtstrend könnte damit zusammenhängen, dass das neue Antennenfernsehen nicht mehr kostenlos empfangbar ist. Aktuell bekommt das Gros der Fernseh-Haushalte sein Programm über Kabel (45,9 Prozent) und Satellit (45,7 Prozent). 6,9 Prozent der Haushalte sehen via IPTV fern.

INFOGRAFIK 04. Oktober

Die Bundestagswahl schlägt sich auch im deutschen Android-App-Ranking nieder (gilt auch für die Top 10 iPhone-Apps). 363.000 Downloads verzeichnete die Wahl-O-Mat-App im September 2017. Das geht aus Daten der App Store Intelligence Plattform Priori Data hervor, die das Unternehmen Statista zur Verfügung gestellt hat. An erster Stelle steht - wie üblich - der WhatsApp Messenger (1,6 Millionen Downloads). Auf Platz zwei und drei des Rankings folgen Flip Master(1 Million Downloads) und Homescapes (0,7 Millionen Downloads). Eben noch in den Top 10 vertreten ist die Foto-App Snapchat mit 354.000 Downloads.

INFOGRAFIK 02. Oktober

Nach der Bundestagswahl ringt das Spitzenpersonal der Parteien nun in Berlin um die künftige Koalition, die die Regierung der 19. Legislaturperiode stellen wird. Als wahrscheinlichste Option gilt aktuell nach der Ankündigung der SPD, in die Opposition zu gehen, die sogenannte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen. Schwarz-Gelb-Grün bietet aber auf Basis der Versprechen der Parteien im Wahlkampf und ihrer Wahlprogramme viele Knackpunkte. Daher könnte sich die Regierungsbildung hinziehen.



Unsere Infografik zeigt, wie lange die Regierungsbildung im vereinigten Deutschland in den vorangegangenen Legislaturperioden gedauert hat. "Im Durchschnitt der letzten Jahrzehnte findet die Wahl des Bundeskanzlers und die Vereidigung des Kabinetts fünf bis sechs Wochen nach der Bundestagswahl statt", schreibt der Bundestag in einem Dokument von Anfang des Jahres. Wie unsere Infografik auf Basis der dort erhältlichen Zahlen zeigt, dauerte es mit fast drei Monaten in der Wahlperiode 2013-2017 außergewöhnlich lange, die Große Koalition und ein Kabinett zu bilden.



"Die Dauer einer Regierungsbildung kann ein Indiz für die Schwierigkeit ihres Zustandekommens sein", schreibt der Bundestag weiter. Ob der Rekord von vor vier Jahren jetzt unrühmlich übertroffen wird? Das wäre dann der Fall, wenn die neue Regierung erst am 20. Dezember steht.

