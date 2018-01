Güstrow : Straßenreinigung wird günstiger

Überdeckung bei Reinigung und Winterdienst vor drei Jahren wird in der Kalkulation für 2018 wieder ausgeglichen

von Eckhard Rosentreter

30. Januar 2018, 05:00 Uhr

Deutlich weniger als noch 2017 müssen gebührenpflichtige Grundstücksbesitzer in der Barlachstadt in diesem Jahr für die Straßenreinigung zahlen. Zwischen 60 Cent und stolzen 2,03 Euro je Meter Frontlänge des Grundstückes beträgt die Differenz, abhängig von der Reinigungsklasse, in die die betreffenden Straßen eingeordnet sind. Im Güstrower Stadtgebiet sind 114 Straßen, Wege und Plätze in fünf Reinigungsklassen unterteilt. Straßen, die nicht in diese Kategorien fallen, – und das sind die meisten – müssen die Anlieger selbst reinigen, und hier gibt es auch keinen Winterdienst.

Die Gebühren, die die Kommune für Straßenreiningung und Winterdienst erhebt, müssen kostendeckend sein. Das heißt: Stellen sich die für das kommende Jahr kalkulierten Einnahmen durch die an die Straßenreinigungssatzung angeschlossenen Grundstücke als zu hoch heraus, muss dies zeitnah wieder ausgeglichen werden – was sich in geringeren Gebühren niederschlägt. Sollte umgekehrt die kalkulierte Gebühr sich im Nachhinein als zu gering herausstellen, steigt die Gebühr für die Anschlusspflichtigen.

Hauptgrund für die 2018 geringer ausfallenden Gebühren ist eine deutliche Überdeckung aus dem Jahr 2015 speziell in der Winterdienstpauschale. Auf diese Weise reduziert sich die Winterdienstpauschale in diesem Jahr von 1,35 Euro auf 75 Cent. Dies ist genau der Betrag, der in der Straßenklasse 5 zu entrichten ist, da hier nur Winterdienst geleistet, nicht aber gefegt wird. Wenig Schnee und Eis im Winterjahr 2015 ist die Ursache. In der Klasse 5 sind die mit Abstand meisten klassifizierten Straßen in Güstrow erfasst, von Am Wall bis Zum Steinsitz.

Aber auch die Straßenreinigung selbst war im ausschlaggebenden Jahr 2015 etwas günstiger ausgefallen als kalkuliert. Aufgestellt wird die Vorauskalkulation für die Stadt seit Jahren durch das unabhängige Unternehmen Comuna Gesellschaft für Kommunal- und Wirtschaftsberatung mbH. Einbezogen werden dabei sämtliche maschinellen und manuellen Leistungsbestandteile, die in die Rechnungslegung des städtischen Bauhofes und der externen Dienstleister für die Stadt in Sachen Straßenreinigung und Winterdienst eingehen: Personalkosten vom Bauhof bis zur Stadtkasse, Kosten für Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, Kraftstoffe, bis hin zum Einkauf von Streusalz für den Winterdienst. Im Ergebnis ermittelt sich neben dem Pauschalwert für den Winterdienst ein Gebührensatz für die Straßenreinigung – bis auf sechs Stellen hinter dem Komma genau – von gerundet 2,6 Cent pro Kehrmeter. Der hatte 2015 noch 3,6 Cent betragen. Dieser Wert ist Multiplikator mit der Häufigkeit der städtischen Straßenreinigung, die sich schließlich in den Reinigungsklassen ausdrückt.

Strassenreinigung in Güstrow: Gebührensätze Die Gebührensätze betragen ab 1.1. 2018 je Meter Frontlänge jährlich (Euro-Beträge in Klammern zum Vergleich 2017): • Klasse 1 (2475 Meter gesamt) – 5 mal wöchentliche Reinigung: Markt (teilweise), Pferdemarkt (teilweise), Mühlenstraße, Enge Straße, Hageböcker Straße Gebühren 2018: 5,22 Euro (7,25 Euro) • Klasse 2 (809 Meter) – 3 mal: Busbahnhof und Bahnhofsvorplatz Gebühren 2018: 3,43 Euro (4,89 Euro) • Klasse 3 (34763 Meter) – 2 mal: 31 Straßen, Wege und Plätze Gebühren 2018: 2,53 Euro (3,71 Euro) • Klasse 4 (25128 Meter) – 1 mal: 24 Straßen und Wege Gebühren 2018: 1,64 Euro (2,53 Euro) • Klasse 5 (51972 Meter) *: 51 Straßen, Wege und Plätze Gebühren 2018: 0,75 Euro (1,35 Euro / *nur Winterdienst) Quelle: Stadtverwaltung Güstrow